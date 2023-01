Padre Guilherme tornou-se popular nas redes sociais durante a pandemia e tem animado festas de norte a sul do país como DJ - em agosto do ano passado, o pároco de Amorim e Laúndos, da Póvoa de Varzim, atuou no MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar.

Nas últimas semanas, a partir da sacristia, o sacerdote tem gravado vários vídeos para a sua conta no TikTok. Na rede social, o "Padre DJ" soma mais de 136 mil seguidores e algumas das publicações já ultrapassaram as três milhões de visualizações.

Recentemente, Padre Guilherme juntou-se ao padre Paulo Vicente, de Viseu, e ao padre Jorge Manuel Gonçalves, de Aveiro. Juntos, os três párocos recriaram a popular dança da série "Wednesday" (Netflix), ao som do tema "Bloody Mary", de Lady Gaga.

Veja o vídeo: