Inês Gutierrez esteve esta sexta-feira, dia 24 de setembro, à conversa com Manuel Luís Goucha. Na entrevista, a apresentadora da TVI emocionou-se ao falar do seu trabalho no pequeno ecrã.

"Sou dedicada, trabalhadora e acho que tenho talento", confessou, acrescentando que adora tudo o que faz e que, "apesar de tudo", tem tido muito sorte.

"Estou aquém daquilo quero fazer. Adoro o que faço, mesmo (...) Se há uns anos me dissessem que estaria aqui no seu programa e a ser entrevistada por si... acharia que isso nunca ia acontecer e que era um sonho", confessou Inês Gutierrez, em lágrimas.

