A série é inspirada no artigo da New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People", de Jessica Pressler.

"Inventing Anna", nova minissérie da Netflix com a chancela da Shondaland ("Anatomia de Grey") e protagonizada por Julia Garner, estreia-se a 11 de fevereiro. O serviço de streaming revelou o primeiro trailer da produção esta semana. "Esta história é a mais pura verdade. Exceto as partes que foram completamente inventadas", frisa a Netflix na legenda do teaser da nova minissérie. Veja o trailer: "Inventing Anna" segue a história de uma jornalista com a carreira em risco e que decide investigar o caso de Anna Delvey, uma personalidade do Instagram e suposta herdeira alemã que não só roubou os corações da elite social de Nova Iorque, como também o seu dinheiro. "Será Anna a maior vigarista de Nova Iorque ou simplesmente o novo rosto do sonho americano? Entre Anna e a jornalista surge uma peculiar relação de amor/ódio enquanto Anna aguarda julgamento e a repórter trabalha em contrarrelógio para responder à grande pergunta do momento: quem é Anna Delvey?", questiona o serviço de streaming.