A 12.ª temporada de "Investigação Criminal: Los Angeles" conta com um episódio realizado por Daniela Ruah. Em Portugal, o 11.º capítulo estreia-se a 1 de abril, às 22h15, na FOX.

No capítulo, "quando Callen (Chris O’Donnell) vai até ao Centro Nacional de Contraterrorismo sob o pretexto de interrogar um ativo russo do caso do desastre de avião que investigou meses antes, no entanto, o jogo vira e ele acaba detido e acusado de ser um agente russo".

O episódio marca a estreia na realização da atriz de 37 anos, que veste a pele de Kensi Blye na série. Recentemente, Daniela Ruah foi também desafiada pela Ukbar Filmes e pela RTP para realizar um telefilme para o projeto "Contado por Mulheres".