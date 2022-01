Na segunda-feira, a RTP transmitiu o debate dos líderes partidários com assento parlamentar (21:01-22:59), que "foi o 12.º programa mais visto do dia", com uma audiência média de 773 mil telespetadores e um 'share' de 15,7%”, refere a Universal McCann (UM), agência de meios do grupo Mediabrands.

Já o programa “Isto é Gozar com Quem Trabalha - Especial Eleições: A Entrevista - Vitorino Silva” foi “o mais visto do dia, com uma audiência média de 1,155 milhões telespetadores e um 'share' de 22,9%", seguido de "O Preço Certo", que ficou em segundo lugar com uma audiência média de 1,092 milhões e um 'share' de 22,4%.

"A completar o 'top 3' dos mais vistos ficou 'Isto é Gozar com Quem Trabalha – Especial Eleições'", com uma audiência média de 1,039 milhões e um 'share' de 19,7%, de acordo com a UM.

O programa mais visto da TVI foi “Festa é Festa III”, que ficou em quarto lugar no total do dia, com uma audiência média de 1,020 milhões de telespetadores a que correspondeu um 'share' de 20,4%

"No total do dia 17 de janeiro de 2022, SIC e TVI registaram um empate técnico, com ambas a registarem um ‘share’ de 17,5%", enquanto a "RTP1 observou uma quota de ‘share’ de 12,7%", adianta a Universal McCann.

Anteriormente tinha decorrido uma série de debates, entre 02 de janeiro e sábado último, a contar para as eleições legislativas de 30 de janeiro, em que as audiências foram superiores a 2019.