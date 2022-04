"It's a Sin" (Channel 4/HBO Max) lidera a corrida à mais recente edição dos BAFTA TV Awards. A série protagonizada pelo cantor Olly Alexander (Years & Years), que acompanha um grupo de amigos que lidam com os avanços da sida nos anos 1980, segue à frente com um total de 11 nomeações.

Entre os nomeados, anunciados esta semana, destacam-se ainda "Landscapers" (Sky/HBO Max), protagonizada por Olivia Colman e David Thewlis, que concorre em sete categorias, e a comédia dramática adolescente "Sex Education" (Netflix), nomeada para cinco.

A cerimónia está marcada para o dia 8 de maio, no Royal Festival Hall, em Londres, e será apresentada por Richard Ayoade, comediante e protagonista da série "The IT Crowd".

Conheça a lista de nomeados:

Melhor Série de Drama:

In My Skin

The Night Stalker

Unforgotten

Vigil

Melhor Série de Comédia:

Alma’s Not Normal

Motherland

Stath Lets Flats

We Are Lady Parts

Melhor Minissérie:

It’s A Sin

Landscapers

Stephen

Time

Melhor Atriz:

Denise Gough (Too Close)

Emily Watson, (Too Close)

Jodie Comer (Help)

Kate Winslet (Mare Of Easttown)

Lydia West (It’s A Sin)

Niamh Algar (Deceit)

Melhor Ator:

David Thewlis (Landscapers)

Olly Alexander (It’s a Sin)

Samuel Adewunmi (You Don’t Know Me)

Stephen Graham (Help)

Melhor Atriz Secundária:

Cathy Tyson (Help)

Céline Buckens (Showtrial)

Emily Mortimer (The Pursuit Of Love)

Jessica Plummer (The Girl Before)

Leah Harvey (Foundation)

Tahirah Sharif (The Tower)

Melhor Ator Secundário:

Callum Scott Howells (It’s a Sin)

David Carlyle (It’s A Sin)

Matthew Macfadyen (Succession)

Nonso Anozie (Sweet Tooth)

Omari Douglas (It’s A Sin)

Stephen Graham (Time)

Melhor Atriz de Comédia:

Aimee Lou Wood (Sex Education)

Aisling Bea (This Way Up)

Anjana Vasan (We Are Lady Parts)

Rose Matafeo (Starstruck)

Sophie Willan (Alma’s Not Normal)

Melhor Ator de Comédia:

Jamie Demetriou (Stath Lets Flats)

Joe Gilgun (Brassic)

Ncuti Gatwa (Sex Education)

Samson Kayo (Bloods)

Steve Coogan (This Time With Alan Partridge)

Melhor Série Internacional:

Dix Pour Cent

Lupin

Mare of Easttown

Squid Game

Succession

The Underground Railroad