As duas atrizes espanholas Itziar Ituño e Esther Acebo, conhecidas pelos seus papéis de sucesso como Raquel Murrilo (Lisboa) e Mónica Gaztambide (Estocolmo) respetivamente, na famosa série La Casa de Papel, vão estar presentes no evento Comic Con Portugal 2019, nos dias 12 e 13 de setembro.

De acordo com a organização, as duas atrizes "estarão no evento Comic Con Portugal nos dias 12 e 13 de setembro, para painéis de Q&A, autógrafos e fotografias com os fãs".

Para este ano, além de Itziar Ituño e Esther Acebo, foram já confirmadas as presenças de, entre outros, Millie Bobby Brown ("Stranger Things"), da atriz Tricia Helfer (que integrou o elenco da série “Battlestar Galactica”), do ator Alexander Ludwig (“Vikings”), dos escritores Richard Zimler e Filipe Faria, do ator Joaquim de Almeida, od autor de BD Nuno Plati, do realizador Bill Plympton, do ilustrador e autor de BD Manuel Morgado e do autor de BD Fabio Civitelli.

A organização da Comic Con Portugal assinou um protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras por três edições (2018, 2019 e 2020) e que envolverá, por parte do município um apoio financeiro e logístico de 330 mil euros por edição.

Os preços dos bilhetes diários variam entre os 20 e os 30 euros, se forem comprados até 31 de agosto (aumentam cinco euros a partir de 01 de setembro). Os passes gerais custam 75 euros, se foram comprados até 31 de agosto (a partir de 01 de setembro encarecem dez euros) e os passes de fim de semana custam 50 euros, até 31 de agosto (a partir de 01 de setembro custam 60 euros).