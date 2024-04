A quarta temporada de "Taskmaster" chega ao fim no próximo sábado, dia 4 de maio. Além de Cândido Costa, Toy, Carolina Deslandes e Madalena Abecasis, o programa da RTP1 vai contar com a participação especial de José Condessa.

"Chegado de projectos tão prestigiantes como a série da Netflix, 'Rabo de Peixe', ou o filme de Pedro Almodovar, 'Estranha Forma de Vida', eis José Condessa. Fã e conhecedor de 'Taskmaster', ei-lo que põe no cepo a reputação, entregando-se a tarefas deliciosamente doentias com energia maníaca - como se a sua vida dependesse disso", escreveu Nuno Markl na sua conta no Instagram.

No episódio, será também revelado o vencedor da quarta temporada. "Se temos mesmo de terminar esta temporada, que seja num tudo ou nada de dimensões épicas - e só uma destas queridas e esfrangalhadas pessoas levará para casa a cabeça perfeita e ilustre de mestre Vasco Palmeirim! Mas quem? Quem?", acrescentou o humorista.

Veja o vídeo:

"Terminamos a temporada com o grande José Condessa, um concorrente inteligente e com o espírito 'Taskmaster', preparem-se para o que aí vem, vai ser épico! No sábado vamos descobrir o grande vencedor da quarta temporada", resume a produção do programa da RTP1 nas redes sociais.