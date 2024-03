O segundo episódio da nova temporada de "Taskmaster" foi para o ar no passado sábado, dia 23 de março, na RTP1. Esta semana, Pedro Fernandes foi o convidado especial e juntou-se a Madalena Abecasis, Toy, Cândido Costa e Carolina Deslandes.

Durante as provas, os concorrentes foram desafiados a entregar um tabuleiro com pão de forma e um copo de leite a Nuno Markl. Porém, os participantes teriam de atravessar várias barreiras e sempre com um pé no ar.

Apesar de não ter vencido a prova, Madalena Abecasis protagonizou um dos momentos mais hilariantes do programa, ao correr com o tabuleiro na cabeça.

Veja o vídeo: