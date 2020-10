"The Undoing", nova minissérie protagonizada Nicole Kidman e Hugh Grant, estreia-se esta segunda-feira, dia 26 de outubro, na HBO Portugal. A produção acompanha Grace (Nicole Kidman) e Jonathan Fraser (Hugh Grant), que vivem a vida com que sempre sonharam. Mas durante a noite, tudo muda depois de uma "morte violenta e uma cadeira de revelações terríveis".

"Durante a noite, o abismo abate-se sobre as suas vidas com uma morte violenta e uma cadeia de terríveis revelações. Na sequência de um desastre público e aterrorizada pela forma como falhou por não seguir os seus próprios instintos, Grace vai ter que criar outra vida para o filho (Noah Jupe) e para a família", resume a HBO Portugal.

Baseada no romance de Jean Hanff Korelitz, "You Should Have Known", a nova minissérie é ainda protagonizada por Edgar Ramirez, que interpreta o Detetive Joe Mendoza; Ismael Cruz Cordova como Fernando Alves; Matilda De Angelis no papel de Elena Alves; Lily Rabe no papel de Sylvia Steinetz; Noma Dumezweni como Haley Fitzgerald; Noah Jupe no papel de Henry Fraser, o filho precose e talentoso de 12 anos de Jonathan e Grace; Sofie Gråbøl como Catherine Stamper; e Donald Sutherland enquanto Franklin Reinhardt, pai de Grace, um reformado economista e carinhoso avô, encarregado de proteger a família quando surgem revelações inquietantes.

David E. Kelley, criador de "Big Little Lies", foi o responsável pelo argumento. Já Susanne Bier ("Bird Box") realizou todos os episódios da primeira temporada.