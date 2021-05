"Um Estranho Caso de Culpa" estreou-se no final de abril na Netflix e garantiu entrada direta no top diários dos conteúdos mais vistos pelos espectadores do serviço de streaming. A minissérie espanhola é inspirada no romance de Harlan Coben e conta com oito episódios.

Segundo os dados do IMDb, citados pelo SensaCine, a série entrou para o top 10 das produções mais populares do mundo. O site revela que "Um Estranho Caso de Culpa" ocupa a nova posição do ranking geral das séries mais vistas do momento.

Descrita como "negra, de suspense e de fazer roer as unhas", "Um Estranho Caso de Culpa" é protagonizada por Mario Casas, que que recentemente conquistou o prémio Goya de Melhor Ator.

A adaptação do livro “Safe”, de Harlan Coben, segue a história de Mat. "Uma morte acidental lança um homem numa espiral de intriga e homicídio. Quando alcança o sonho do amor e da liberdade, uma chamada mergulha-o novamente num pesadelo", resume a Netflix.

"Certa noite, Mat tenta inocentemente interromper uma luta e acaba por ser acusado de homicídio. Nove anos mais tarde, está a tentar começar do zero com Olivia, a sua esposa. Uma chamada chocante do telemóvel de Olivia durante uma viagem de negócios deixa Mat perturbado, levando-o a dar início a uma corrida frenética em busca da verdade. A sua inocência será novamente posta em causa, desta feita por Lorena, uma detetive que investiga um caso de suicídio", adianta o serviço de streaming.