Jack Whitehall, premiado ator, humorista e apresentador, está de volta à Netflix com o seu segundo especial de comédia original. "Jack Whitehall: I'm Only Joking" estreou esta terça-feira, dia 21 de julho, no serviço de streaming.

No novo especial, o humorista apresenta "mais tiradas hilariantes e histórias chocantes". "No espetáculo, com a duração de uma hora, Jack partilha uma interação desastrosa com o público, episódios absurdos com o seu pai famoso e uma história confrangedora passada no aeroporto de Berlim", resume o serviço de streaming.

Histórias de casais felizes, a vida nos hotéis, a estupidez humana e sobre o seu pai, um homem viajado, são os ingredientes principais do espetáculo gravado no Estádio de Wembley em janeiro deste ano.