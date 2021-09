"Cinderella" estreia-se esta sexta-feira, dia 3 de setembro, na Amazon Prime Video. Para promover o novo filme, James Corden desafiou Camila Cabello, Idina Menzel e Billy Porter para uma edição especial da rubrica "Crosswalk the Musical", do programa "The Late Late Show".

Nas ruas de Los Angeles, os protagonistas do filme e o apresentador britânico cantam e dançam, fazendo parar o trânsito (literalmente).

Veja o vídeo:

"Cinderella" marca a estreia da cantora Camila Cabello como atriz. Segundo o comunicado oficial, o "musical moderno e atual traz uma nova e arrojada perspetiva da história que crescemos a ouvir, enquanto acompanha os passos de uma corajosa e ambiciosa heroína (Cabello) com sonhos maiores do que o Mundo lhe permite. Mas com a ajuda da sua Fab G (Billy Porter), não desiste de os conquistar".

Ainda com Idina Menzel (como a madrasta), Minnie Driver, Nicholas Galitzine e Pierce Brosnan no elenco, o musical inicialmente projetado para os cinemas será lançado na plataforma de streaming a 3 de setembro.

Como o conto de fadas está no domínio público, podem surgir outras abordagens para além daquelas que a Disney fez em animação e imagem real. Aqui, a ideia de reimaginar a história veio de James Corden, o popular ator e apresentador do talk-show com o seu nome, que também é um dos produtores e também aparece à frente das câmaras.

O filme escrito e realizado por Kay Cannon (que teve sucesso com a comédia "Os Empatas" em 2018) vai incluir temas originais de Camila Cabello e Idina Menzel e músicas de outros reconhecidos artistas pop internacionais.

VEJA O TRAILER.