A HBO Max vai produzir "The Tourist" em parceria com a produtora Two Brothers Pictures ("Fleabag"). A minissérie de seis episódios, com guião de Harry e Jack Williams, vai ser protagonizada por Jamie Dornan ("As Cinquenta Sombras de Grey", "The Fall", "Death and Nightingales").

Em comunicado, o serviço de streaming adianta que o thriller vai acompanhar "um homem que procura a sua identidade". Danielle Macdonald, Shalom Brune-Frankl e Hugo Weaving também farão parte do elenco da série, que será gravada na Austrália.

No arranque de "The Tourist", a personagem de Jamie Dornan, um "homem britânico", é "perseguido por um camião que o tenta tirar da estrada". "Uma perseguição épica entre gato e rato", frisa o serviço de streaming.

"'The Tourist' tem um dos guiões mais emocionantes que já li", confessou Jamie Dornan.