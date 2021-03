Uma minissérie de TV inspirada na vida do pugilista americano Mike Tyson está em preparação, com o ator e comediante Jamie Foxx como protagonista e o lendário Martin Scorsese envolvido na produção, avançou o próprio "Iron Mike" num comunicado enviado à agência France Press esta segunda-feira (22), confirmando uma informação da publicação The Hollywood Reporter (THR).

Um assessor de imprensa do realizador americano Antoine Fuqua ("Dia de Treino", "Equalizer") indicou que ele vai dirigir a minissérie. Nenhum acordo foi fechado com um canal, de acordo com o THR.

"Há muito tempo procuro alguém para contar a minha história", destacou Mike Tyson, que acredita que o seu recente regresso aos ringues e a "entusiasmo dos fãs" tornam este "o momento perfeito".

"Estou ansioso para trabalhar com Martin [Scorsese], Antoine [Fuqua], Jamie [Foxx] e toda a equipa criativa para trazer ao público uma série que captura a minha trajetória profissional e pessoal, mas também inspira e divirta", disse o antigo pugulista.

No dia 28 de novembro, "Iron Mike" voltou aos ringues, aos 54 anos, contra Roy Jones Jr, de 51, com um empate, como parte de uma nova liga de ex-estrelas do desporto criada por Mike Tyson, a "Legends Only League".

Nascido em Brooklyn (Nova Iorque), Mike Tyson é uma das figuras mais icónicas da história do boxe. O mais jovem campeão mundial dos pesos pesados da principal categoria, aos 20 anos e 4 meses, "Kid Dynamite" fascinou o mundo com a força do seu soco e a sua constante combatividade nas lutas.

No âmbito desportivo, criou momentos de glória, com destaque para uma série de 37 lutas sem derrotas no início da sua carreira, e as quedas, com uma derrota improvável em 1991, além de uma luta tragicómica contra Evander Holyfield em 1996, quando lhe mordeu a orelha.

Ele também alternou glória e declínio ao nível pessoal. Foi condenado por violação, preso e teve um vício pela cocaína, antes de viver um renascimento, há pouco mais de dez anos.

No final de fevereiro, a plataforma Hulu, ligada à Disney, anunciou a produção de outra minissérie sobre Mike Tyson, chamada "Iron Mike".

Na altura, o antigo pugilista disse que este projeto avança sem o seu consentimento e que não receberia quaisquer direitos pela sua exploração, denunciando a "ganância" da Hulu e a "apropriação" da sua história, ligando-a ao movimento Black Lives Matter, pedindo um boicote à plataforma.