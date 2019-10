De acordo com o TMZ, Jared Padalecki, ator que veste a pele de Sam Winchester em "Supernatural", foi preso na noite de domingo, 27 de outubro, em Austin, nos Estados Unidos, por agressão e por embriaguez local público (intoxicação pública).

Segundo algumas testemunhas, o ator agrediu o empregado e no gerente do bar. De acordo com o site, as autoridades foram chamadas ao local. Jared Padalecki tentou ainda subornar os agentes com um "maço de dinheiro", conta o TMZ.

Para ser libertado, o ator terá de pagar uma fiança entre cinco e 15 mil dólares.