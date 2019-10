Jennifer Aniston foi uma das últimas convidadas do programa de Ellen DeGeneres. O encontro entre as duas amigas acabou com um beijo na boca.

O momento aconteceu depois de a atriz ter recordado o dia em que a apresentadora norte-americana beijou Howard Stern, uma estrela da rádio. "Por que é que toda a gente ficou chocada? Eu beijo homens na boca. Não vou além, mas beijo. E quando foi a última vez que beijaste uma mulher?", perguntou Ellen.

Jennifer Aniston respondeu que não costuma beijar mulheres, mas "resolveu" a situação dando um beijo à apresentado. "Tens uns lábios macios", brincou a atriz.

Veja o momento no vídeo: