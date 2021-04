"Principio Meio e Fim", o novo programa de Bruno Nogueira, estreou-se no passado dia 11 de abril e liderou audiências. No total, o novo programa da SIC registou 20,9% de share, sendo visto por uma média de 493 mil e 700 espectadores.

Já as redes sociais, o formato dividiu opiniões e, na sua conta no Instagram, Jessica Athayde reagiu às críticas.

“Eu sinto que todas as opiniões são válidas. Podes amar ou odiar, não gostar e achar que não é para ti e está tudo bem, ter uma opinião é ótimo. Vai sempre haver haters para tudo e sabemos todos disso, mas o que me encanita é o destilar de ódio publicamente, gratuitamente e acima de tudo vindo de artistas como tenho visto por estes lados das redes sociais", escreveu a atriz que faz parte do elenco do programa.

"Podes não gostar, mas vais tentar boicotar o trabalho de colegas teus? Gosta-se muito de dizer que é preciso estarmos unidos na cultura, e então? O que aconteceu? Ah vão agora dizer que isto não é cultura", frisou.

"Este projecto deu trabalho a mais de 60 pessoas, talvez até mais. Pronto com isto vou-me embora que ninguém me perguntou nada", rematou a atriz.

Veja a publicação: