Joana Marques é a próxima convidada do programa "Conta-me", da TVI. A entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha vai para o ar no próximo sábado, dia 9 de dezembro, depois do "TVI Jornal".

"Porque é que uma Cristina Ferreira é tão apetecível para ti?", pergunta o apresentador à humorista no teaser do programa. "Acho que a Cristina Ferreira é um figura única em Portugal. A mim fascina-me", confessa Joana Marques.

"Acho que estamos pouco habituados a isso, a pessoas como ela, que digam: ' eu faço e aconteço. Se é para ir para ali falar inglês, eu vou. É esse lado destemido que para mim é apetecível também, do lado de quem só está de braços cruzados a ver e a mandar umas bocas", acrescenta.