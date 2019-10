A nova temporada de "Casados à Primeira Vista" estreou no passado domingo, dia 13 de outubro, na SIC. Esta quinta-feira, 17 de outubro, Joana Marques analisou o primeiro episódio do programa na rubrica "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença.

"Gostava de perceber porque é que as pessoas se inscrevem nisso (...) Uma coisa é certa, quem se inscreve nisto tem algum problema... não faz mal admitir, todos temos os nossos. Entre os concorrentes, encontrei vários síndromes como o síndrome da solidão no poliban", começou por brincar Joana Marques durante a rubrica do programa "As Três da Manhã".

Segundo a humorista, na maioria das vezes, "as noivas não ficam satisfeitas com o homem que lhes calha em sorte". "Dá vontade de dizer: 'Queres melhor? Arranjasses tu, agora não venhas para aqui desdenhar o trabalho dos outros", brincou.

Veja o vídeo: