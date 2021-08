Inês Castel-Branco foi a convidada da emissão deste sábado, dia 28 de agosto, do programa "Conta-me", da TVI. A conversa foi conduzida por Maria Cerqueira Gomes.

Nas redes sociais, Joana Marques partilhou um pequeno excerto do programa sobre o 'mau perder'. "Finalmente (mais) alguém a quebrar este tabu, e a ter coragem de assumir o seu mau perder", brincou.

"Está na hora de iniciarmos o #MeToo dos maus perdedores. Inês Castel-Branco desafio-te para um duelo de Time’s Up, e aviso já que tenho no meu currículo ter estragado uma noite de fim de ano ao espetar uma carta do dito jogo na testa do meu cônjuge", gracejou a humorista.

Veja o vídeo: