Joana Marques esteve no podcast "Humor À Primeira Vista”, de Gustavo Carvalho.

Durante a conversa, a humorista falou sobre os bastidores de "'Isto é Gozar com Quem Trabalha", da SIC. "Eu lembro que uma vez andei à pancada, bati na Cátia [Domingues] sem querer. Foi assim: o Ricardo [Araújo Pereira] estava ao computador e nós estávamos a discutir - não sei que palavra era, sei que foi durante a pandemia, portanto era uma palavra qualquer que tinha a ver com aqueles temas da COVID e etc, mas não me sei qual era a palavra exata. A palavra em si não tinha piada, era uma palavra para depois conduzir à piada", recordou Joana Marques.

"Havia uma parte de nós que queria uma palavra e outra que queria outra. quando o Ricardo se levanta do seu posto ao computador E todos temos a mesma ideia de ir lá mexer e pôr a palavra que nós queremos... de repente estamos todos à pancada e eu lembro de estar a dar cotoveladas à Cátia e ela dizer: 'mas eu sou das tuas, eu concordo contigo'", contou a humorista no podcast.

"É para veres quão a sério nós levamos esta coisa. E eu acho que depois no fim isso acaba por funcionar porque cada frase foi muito discutida - tirando aquela última que escrevemos lá à pressa à mão, mas as outras todas foram muito discutidas e torna-se um divertido processo", acrescentou.

