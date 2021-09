Na emissão desta terça-feira, dia 7 de setembro, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a entrevista de Gustavo Santos a Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua. O antigo apresentador de "Querido, Mudei a Casa" esteve no programa "Em Família", da TVI.

"Juntamos no mesmo espaço Gustavo Santos e Ruben Rua. O que um tem a mais, o outro tem a menos. Se Gustavo é todo feito de assertividade, Ruben é todo ele hesitação", começou por destacar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença.

"Ouve-se lá atrás uma colher a tilintar aposto que era a Maria Cerqueira Gomes: 'vou beber um chá, que isto vai demorar'. Faz bem a tudo, ela foi bebendo", gracejou Joana Marques.

Veja o vídeo: