"Coloquei Joana Ribeiro num papel principal na nova série da Amazon, uma grande produção", revelou a directora de casting ao jornal. Na série, a atriz vai dar vida a Susan Delgado, a namorada do protagonista Roland Deschain, e Ana Padrão dará vida à sua tia.

Através do programa Passaporte vários atores portugueses já tiveram oportunidade de fazer parte dos elencos de trabalhos no estrangeiro, como foi o caso de Albano Jerónimo, na primeira edição, que participou na série “Vikings”, ou de José Fidalgo, que entrou na telenovela “Deus Salve o Rei”, da brasileira Globo.

À boleia do Passaporte, Lídia Franco esteve no elenco do filme de ação "6 Underground", do realizador norte-americano Michael Bay, e o ator Ivo Alexandre foi escolhido para a nova temporada da série "Vikings".

No ano passado, os atores escolhidos foram Ana Cunha, Carla Maciel, Carmen Santos, Carolina Amaral, Cleia Almeida, Eva Tecedeiro, Hoji Fortuna, Jaime Freitas, José Pimentão, Paulo dos Santos, Pedro Lacerda, Philippe Leroux, Rita Loureiro e Tomás Alves.