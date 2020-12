A série "Das Boot: O Submarino" estreou-se em 2019, no canal AMC, e é uma nova adaptação televisiva do filme "A Odisseia do Submarino 96", de Wolfgang Petersen, que por sua vez adapta uma obra literária do escritor alemão Lothar-Gunther Buchheim.

A narrativa traça duas histórias paralelas, em terra e no mar, dentro de um submarino do regime nazi, refletindo sobre "a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial", lê-se na sinopse da série. Na segunda temporada, a ação alargou-se até Nova Iorque e na terceira Lisboa será um dos cenários - o do arco do oficial alemão Hagen Forster (Tom Wlaschiha).

Joana Ribeiro junta-se ao extenso elenco de uma série que conta, entre outros, com Franz Dinda, Ray Stevenson, Ernst Stotzner e Luise Wolfram.

"Das Boot" é uma criação de Johannes Betz e Tony Saint e já recebeu mais de uma dezena de prémios, em particular na Alemanha.

Joana Ribeiro, 28 anos, tem trabalhado sobretudo em televisão e cinema, tendo-se estreado em 2012 na telenovela "Dancin'Days".

No cinema, depois de ter participado em curtas-metragens e na longa-metragem "A uma Hora Incerta" (2015), de Carlos Saboga, fez a estreia em produções internacionais com "O Homem que Matou D. Quixote", de Terry Gilliam.

Depois disso, a atriz fez parte do elenco de "Infinito", de Antoine Fuqua, de "Fatima", de Marco Pontecorvo, e das séries "The Dark Tower" e "Glória", esta com realização de Tiago Guedes e que será a primeira série portuguesa produzida para a Netflix.

Joana Ribeiro também participou nos novos filmes de Bruno Gascon ("A Sombra") e Carlos Conceição ("Um Fio de Baba Escarlate").