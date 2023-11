João Baião foi o convidado da emissão de "A Nossa Tarde" desta terça-feira, dia 31 de outubro.

A conversa do apresentador da SIC com Tânia Ribas de Oliveira garantiu a liderança ao programa da tarde da RTP1. No total, o talk show registou 11.6% de share, com uma média de 235 mil espectadores.

"A Nossa Tarde" ficou à frente de "Júlia" (11.6% de share e uma média de 246 mil e 800 espectadores), da SIC, e de "Goucha", da TVI, que foi acompanhado por cerca de 228 mil e 300 espectadores (10.2% de share).

