"A Praia", peça com encenação de João Reis, venceu o Globo de Ouro para Melhor Peça de Teatro. Ao receber o prémio, o ator deixou uma mensagem aos lideres europeus.

"É uma 'Praia' um bocadinho negra, é uma praia onde se fala – não se fala porque nós não demos essa carga ao espetáculo nem ao trabalho – mas é um texto que, aqui e ali, remete para a saúde mental. Nós estamos num período particularmente difícil e sensível das nossas vidas, da nossa história, em que a saúde mental começa a ter uma preponderância e uma dimensão muito assustadoras.... E isto tem a ver com o estado das coisas que estamos a atravessar neste momento", disse João Reis no início do discurso.

Na cerimónia, o ator relembrou a manifestação pela habitação que decorreu em várias cidades: "Ontem [sábado], em várias cidades de Portugal e da Europa, estiveram milhares de pessoas na rua a lutar por melhores condições de vida, por uma habitação possível, pela justiça climática. E são tudo pessoas que facilmente podem passar para o outro lado da fronteira".

"Era preciso que houvesse um líder europeu corajoso para dizer ‘basta’. As pessoas estão a viver muito mal, isto está a ser insustentável. E aquilo que os governos vão gastar em comprimidos, em consultas, em revolta, em radicalismo, em intolerância vai sair-nos muito mais caro do que criar condições para as pessoas viverem com dignidade”, rematou.