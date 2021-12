Inês Lopes Gonçalves despediu-se na passada quinta-feira, dia 16 de dezembro, do "5 para a meia-noite". No talk show, a apresentadora recebeu o grupo brasileiro Porta do Fundos.

Durante a conversa com o colectivo de humorista, João Vicente surpreendeu e deu um beijo à apresentadora da RTP1. "[Já beijei] bastantes apresentadoras. Mas nenhum foi tão especial como o nosso", brincou o ator.

"Olhem migas, não estou a dar vazão a tanta mensagem e tanto carinho (ok João Vicente, talvez tenhas levado isso muito à letra) Muito muito obrigada", brincou Inês Lopes Gonçalves nas redes sociais.