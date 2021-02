"Por Trás dos Seus Olhos" é uma das estrelas de fevereiro da Netflix. A série produzida pela Left Bank Pictures, responsável por "The Crown", é baseada no best-seller de Sarah Pinborough e chega à plataforma no dia 17.

Descrita como "sinistra", de "suspense" e "desafiante", a série segue uma mãe solteira que entra num retorcido mundo de jogos psicológicos.

Em "Por Trás dos Seus Olhos" , Simona Brown interpreta o papel de Louise, uma mãe solteira que tem um caso com o seu chefe, o psiquiatra David (Tom Bateman). "A vida de Louise dá uma estranha reviravolta quando conhece a mulher de David, Adele (Eve Hewson), e se vê envolvida numa rede de segredos e mentiras onde nada é aquilo que parece", avança a Netflix.

Com Robert Aramayo também a integrar o elenco, a série conta com argumento de Steve Lightfoot e Angela LaManna.