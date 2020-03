"Jornal da Noite", da SIC, bateu um novo recorde de audiência média esta quarta-feira, dia 18 de março. O espaço de informação apresentado por Rodrigo Guedes de Carvalho registou 28,8% de share - em média, o jornal da SIC foi visto por mais um milhão e 716 mil espectadores.

Já entre as 20h43 e as 20h48, "Jornal da Noite" atingiu um pico e foi visto por mais de dois milhões de espectadores.

"Esta quarta-feira, dia 18 de março, o Jornal da Noite teve o melhor resultado desde que as audiências são medidas em timeshift (2016): liderou em absoluto com 28.8% de share, em Live + Vosdal, o equivalente a uma média de 1 milhão, 716 mil e 900 telespectadores", comunicou o canal.

Já "Telejornal", da RTP1, registou 21% de share, ficando em segundo lugar. "Jornal das 8", da TVI, conquistou 16,5%,

No final do dia, a SIC conquistou o primeiro lugar com 19,8% de share, seguida pela RTP1 (13% de share) e pela TVI (12% de shrae).

* Notícia atualizada às 18h20 com o comunicado da SIC