António Costa vai ser entrevistado esta segunda-feira, dia 6 de setembro, por Miguel Sousa Tavares, na TVI e na TVI24. A conversa vai para o ar no "Jornal das 8", depois das 20h00.

"O primeiro-ministro concede esta entrevista no rescaldo do Congresso do Partido Socialista. A sucessão e as próximas eleições, numa altura em que o país está perto de atingir os 75% da vacinação contra a covid-19 e o PRR português entra em execução, são temas a não perder nesta entrevista, que pode acompanhar esta noite em direto na TVI e TVI24", resume a TVI em comunicado.