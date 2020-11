Alexandra Borges vai deixar a TVI, confirmou a jornalista na sua conta no Facebook. "Ao público, que me acompanha há 35 anos, posso garantir, de forma plena, que deixo a TVI por respeito aos meus valores e princípios, dos quais nunca abdicarei, custe a quem custar. Parto com a integridade que me (re)conhecem e espero continuar a merecer a vossa confiança", escreveu.

A jornalista lembrou ainda que estava no canal há mais de 20 anos. "Vinte e um anos é uma vida. Cresci profissionalmente na TVI e dediquei-me ao jornalismo de investigação porque ainda acredito que é um dos mais importantes pilares da democracia", lembrou.

"Agradeço à TVI parte daquilo que hoje sou. Crescemos juntas, de forma leal e verdadeira, durante 21 anos porém, há 64 dias, tudo mudou", revela a jornalista. A 1 de setembro, Anselmo Crespo assumiu o cargo de diretor de informação do canal. Já Lurdes Baeta foi escolhida para diretora-adjunta; Joaquim Sousa Martins, Pedro Benevides e Pedro Mourinho como subdiretores.

No texto, Alexandra Borges promete dar em breve "mais notícias".