Nas últimas décadas, Anabela Neves esteve diretamente envolvida nos processos de revisão do regulamento de circulação da Assembleia da República, onde os jornalistas, ao contrário de muitos países, continuam a ter acesso ao andar nobre e a estarem presentes na sala de sessões.

Também enquanto presidente da Associação de Jornalistas Parlamentares, a jornalista da SIC negociou desde 1993, com os sucessivos presidentes e secretários-gerais da Assembleia da República, medidas para o aumento dos direitos dos jornalistas parlamentares, designadamente o acesso a serviços da Assembleia da República e melhoria das condições de trabalho.

Anabela Neves, que afirmou à agência Lusa sair "para abraçar novos projetos", foi responsável pela criação do Parlamento Global, em 2008, um projeto para aproximar a Assembleia da República da sociedade.

Hoje, no final do debate quinzenal, os jornalistas despediram-se da "camarada" da SIC com uma salva de palmas, e Anabela Neves recebeu também na bancada de imprensa a visita do primeiro-ministro, António Costa.