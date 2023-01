Na madrugada de sexta-feira, dia 30 de dezembro, durante o "Jornal da Globo", a jornalista Renata Lo Prete chamou a atenção dos espectadores ao aparecer de ténis em direto.

Durante a conversa com Jorge Pontual, correspondente da Globo nos Estados Unidos, as câmaras filmaram os ténis de corrida da jornalista brasileira. Pouco depois, o plano foi cortado durante alguns momentos e, de seguida, Renata Lo Prete apareceu com um par de sapatos de salto alto.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Veja o vídeo: