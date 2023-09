"De que canal é?", perguntou o homem à repórter Isabel Balado, ao mesmo tempo que a apalpou. A jornalista tentou continuar com a emissão em direto, mas foi interrompida pelo colega em estúdio.

"Por muito que nos queiras perguntar de que canal somos, tens mesmo de me tocar no rabo?", questionou Isabel Balado. O homem de nacionalidade romena, segundo o El País, negou o assédio e afastou-se passando a mão sobre a cabeça da repórter do canal Cuatro.

Depois do direto, os responsáveis pelo programa apresentaram queixa na Polícia Nacional Espanhola. As autoridades foram ao local e o homem de 25 anos foi detido poucos minutos depois.