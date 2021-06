Na sua conta no Instagram, José Carlos Malato comentou uma das entrevistas do programa das tardes da TVI. Esta segunda-feira, dia 7 de junho, no talk show, Manuel Luís Goucha conversou com Vanda, convidada que revelou alguns dos momentos difíceis da sua vida.

Segundo a produção do programa, a convidada "amputou a perna aos 14 anos devido a um cancro. 30 anos depois, casada e mãe de três filhos, a vida trouxe-lhe mais um desafio: um novo cancro".

Nas redes sociais, o apresentador da RTP1 reagiu à entrevista no programa de Manuel Luís Goucha. "Meu Deus, o que leva uma pessoa a expor-se assim? Que televisão é esta? Tão diferente da que eu aprendi. Que privilégio trabalhar na RTP", escreveu.