Depois de surpreender os mentores Pixie Lott, Danny Jones, Ronan Keating e will.i.am, Israella, de 14 anos, conquistou os espectadores e venceu a sexta edição do "The Voice Kids", do Reino Unido. A final do programa de talentos foi para o ar no dia 28 de dezembro de 2022.

Na final, a concorrente da equipa de Pixie Lott interpretou o tema "How Great Thou Art", escrita por Carl Boberg e popularizada, por exemplo, por Elvis Presley ou Carrie Underwood. Nas redes sociais, a atuação soma milhares de partilhas e emocionou os espectadores.

"Muito obrigada a todos por acreditarem em mim e espero ter-vos deixado orgulhosos", frisou Israella.

Veja a atuação: