A relação entre Kate Winslet e a HBO é para continuar nos próximos anos.

Menos de um mês após a notícia de que será a protagonista e produtora de "Trust", a atriz já tem outra minissérie em vista exatamente com as mesmas funções à frente e atrás das câmaras: "The Palace".

O projeto é descrito como a história de "um ano dentro dos muros do palácio de um regime autoritário que se começa a desvendar" e junta Will Tracy e Frank Rich, um duo ligado à série "Succession", e o lendário realizador Stephen Frears, ligado a filmes como "A Minha Bela Lavandaria", "Anatomia do Golpe", "Estranhos de Passagem", "A Rainha" e "Filomena", e a minissérie "A Very English Scandal".

"The Palace" já tem luz verde do canal, mas sem datas de produção, tal como "Trust", adaptação de um 'best-seller' de Hernan Diaz e descrito como uma narrativa em puzzle a quatro vozes que subverte a noção de verdade e quem a define.

No centro está um lendário magnata de Wall Street e a sua esposa, filha de aristocratas excêntricos, de quem há muito se especula sobre a origem da imensa fortuna. Desagradado com um novo livro sobre a sua vida e a forma como a sua esposa é representada, pede a uma secretária que seja a escritora-fantasma das suas memórias e revele a verdade. No entanto, esta começa a ter a perceção desconfortável de que está a reescrever a história, e o lugar da sua esposa nela.

"Trust" e "The Palace" reforçam a ligação de Kate Winslet ao pequeno ecrã e ao canal após o grande sucesso de "Mare of Easttown", mas que começou com "Mildred Pierce" em 2011.