Após o sucesso de "Mare of Easttown", Kate Winslet já tem mais planos para trabalhar noutra minissérie com o canal HBO.

O projeto que se seqgue será como protagonista e produtora de "Trust", a adaptação de um 'best-seller' de Hernan Diaz publicado este ano (inédito em Portugal, onde o autor tem editado apenas o primeiro livro de ficção, "Ao Longe").

A história é descrita como uma narrativa em puzzle a quatro vozes que subverte a noção de verdade e quem a define.

No centro está um lendário magnata de Wall Street e a sua esposa, filha de aristocratas excêntricos, de quem há muito se especula sobre a origem da imensa fortuna. Desagradado com um novo livro sobre a sua vida e a forma como a sua esposa é representada, pede a uma secretária que seja a escritora-fantasma das suas memórias e revele a verdade. No entanto, esta começa a ter a perceção desconfortável de que está a reescrever a história, e o lugar da sua esposa nela.

Na última década, Kate Winslet começou a trabalhar mais em TV e ganhou dois prémios Emmy com minisséries, por "Mildred Pierce" (2011) e "Mare of Easttown" (2021).