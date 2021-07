A 5 de julho, às 22h50, o AMC estreia em exclusivo em Portugal a comédia negra original "Kevin Can F**K Himself", protagonizada por Annie Murphy ("Schitt’s Creek"). Segundo o canal, a produção "inovadora" combina "uma sitcom filmada com múltiplas câmaras com o realismo de um drama de câmara única".

A primeira temporada da série conta a história de Allison McRoberts (Murphy), "uma mulher que todos pensamos conhecer: o protótipo da esposa perfeita das comédias tradicionais, levando-nos a questionar do que temos estado a rir durante todos estes anos".

Veja o trailer:

"Em ‘Kevin Can F**K Himself’, Allison McRoberts é uma mulher bonita e com sentido de humor (embora seja geralmente o tema de muitas das piadas). Além disso, é casada com um homem que parece ter ganho a lotaria no que diz respeito ao casamento porque ela é espectacular e ele é apenas engraçado. Mas o que se passa quando seguimos Allison para além da esfera do seu marido? O que se se passa quando finalmente decide revoltar-se contra as injustiças da sua vida? ‘Kevin Can F**K Himself’ rompe com a convenção e com os habituais formatos televisivos para responder a estas perguntas", adianta o canal em comunicado.

A série conta ainda com Eric Petersen, que veste a pele de Kevin McRoberts, o "adorável" e imaturo marido de Allison", Mary Hollis Inboden, Alex Bonifer, Brian Howe e Raymond Lee.

