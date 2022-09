Kit Harington é um dos milhões de espectadores que têm acompanhado "House of the Dragon", prequela de "A Guerra dos Tronos". Em entrevista ao Entertainment Tonight Canada, durante a red carpert do Festival Internacional de Cinema de Toronto, o britânico revelou que é fã da série da HBO.

"Estou a gostar muito", frisou o ator que vestiu a pele de Jon Snow em "A Guerra dos Tronos". O meu amigo Miguel [Sapochnik] fez uma série e estou a gostar muito. Acho que eles fizeram um trabalho fantástico", acrescentou.