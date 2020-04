A Netflix celebrou o 25 de Abril lançando um site e um movimento nas redes sociais. Em partilhaumcravo.com, o serviço de streaming desafiou os portugueses a criar a a partilhar um cravo com uma mensagem personalizada para "celebrar com os teus a liberdade".

"A revolução continua no digital. Hoje podemos não encher as ruas, mas somos resistência. Partilha um cravo, nesta corrente pela liberdade", frisa o serviço de streaming no site e no vídeo partilhado nas redes sociais. A campanha tem como base a série "La Casa de Papel".

"A Liberdade não está nas ruas, mas nas Celestes, nas Marias, nos Pedros, em nós. Vai a partilhaumcravo.com e #PartilhaUmCravo pela liberdade", acrescenta a Netflix.

Veja o vídeo: