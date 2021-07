"Nunca sentimos tanta falta de estar perto de quem mais gostamos. De agradecer a todos aqueles que dão sem esperar nada em troca, que tornam o mundo melhor": este é o ponto de partida de "É Urgente o Amor!", o novo programa de Catarina Furtado na RTP1, que se estreou este fim de semana.

O primeiro episódio do formato conquistou elogios dos espectadores e destacou-se no top dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

Nas redes sociais, Manuel Luís Goucha também elogiou o novo programa. "Que programa! Quando É (tão) urgente o Amor. Parabéns Catarina e a quantos o tornam possível (Shine Ibéria)", escrevei o apresentador da TVI.

Leia as reações dos espectadores:

Segundo a RTP1, "É Urgente o Amor!" é um "programa sincero, emotivo e inspirador onde vamos celebrar o amor de todas as formas". "Características também comuns a Catarina Furtado que, pela sua mão, nos irá trazer os protagonistas destas homenagens a pessoas comuns ou instituições. Mães, avós, famílias, médicos e enfermeiros, vão surpreender e ser surpreendidos numa viagem que vai enaltecer o lado melhor das pessoas. E onde tudo será ligado pela música", frisa o canal.

David Carreira, Carminho, Aurea, Marco Paulo, José Cid, Fernando Daniel, Diogo Piçarra, Fábia Rebordão, Amor Electro, Sofia Escobar, Tiago Nacarato, Bárbara Tinoco e Anjos, serão alguns dos convidados musicais do programa. Já António Zambujo é o artista convidado que interpreta o tema do genérico do programa, escrito por Catarina Furtado.

"Oito programas que prometem inspirar pelas mensagens e momentos únicos e inesquecíveis, bem como pela partilha de emoções e momentos musicais que vão chegar a todos os corações", remata a RTP1.