Lars von Trier vai voltar ao mundo fantástico de "O Reino".

A minissérie de culto criada e realizada pelo cineasta dinamarquês teve duas temporadas em 1994 e 1997 com quatro episódios cada, que foram lançadas como filmes em alguns países, nomeadamente em Portugal.

As histórias, escritas por von Trier com com Niels Vørsel, decorriam na ala de neurocirurgia do hospital Rigshospitalet, em Copenhaga, apelidado de "Riget" (o título original da série), o que significava "O Reino", envolvendo estranhos fenómenos, humanos e sobrenaturais, à volta tanto de funcionários como de pacientes.

Comparada a "Twin Peaks", a série distinguia-se tom de comédia negra e as imagens em tom sépia, seguindo as regras do movimento artístico Dogma 95. Continua a ser um dos trabalhos mais admirados na carreira do controverso Lars von Trier.

Os planos para uma terceira temporada caíram por terra com a morte de dois dos atores principais, Ernst-Hugo Järegård em 1998 e Kirsten Rolffes dois anos mais tarde.

Sem indicações sobre o enredo, "The Kingdom Exodus" vai ter cinco episódios, todos realizados por Lars von Trier, que voltou a escrever os argumentos com Niels Vørsel.

Anunciado no comunicado oficial como "o grande final" da série, a rodagem arranca no ano que vem e a estreia será em 2022, altura em que também serão relançadas versões restauradas dos oito primeiros episódios.

Entre as duas temporadas de "O Reino", o realizador fez "Ondas de Paixão" (1996), que o tornou bastante conhecido a nível internacional e o lançou para a carreira onde estão filmes premiados e controversos como "Dancer in the Dark" (2000), "Dogville" (2003) e "Anticristo" (2011).