Quase 30 anos depois, a icónica série norte-americana "Chefe, Mas Pouco..." ("Who’s the Boss?" no original) vai regressar e com os mesmos atores.

Tony Danza e Alyssa Milano confirmaram nas redes sociais que vão voltar a ser Tony e Samantha Micelli, pai e filha, cuja dinâmica familiar ajudou a série de comédia a manter-se no ar durante oito temporadas e 196 episódios entre 1984 e 1992.

Um grande sucesso nos EUA e a nível internacional, incluindo em Portugal, "Chefe, Mas Pouco..." também é recordada pela representação progressista de uma família moderna e das respetivas dinâmicas, além de baralhar os estereótipos.