No programa "Wi-Fi", da RFM, Leonor Poeiras revelou que recebeu uma mensagem especial do Manuel Luís Goucha depois de ter saído da TVI. "Há uma pessoa que mandou uma mensagem muito especial. Eu estava a espera que ele me dissesse alguma coisa, mas o conteúdo da mensagem extrapolou as minhas expectativas. Foi o Manuel Luís Goucha", contou a apresentadora.

"A mensagem dele foi muito bem recebida. Fiquei muito comovida com o que ele me escreveu", acrescentou.

Na entrevista ao programa da RFM, Leonor Poeiras confessou ainda que não recebeu mensagem de "algumas pessoas". "Há muitas pessoas que não me dizem nada desde que eu saí da TVI. Há muitas pessoas da TVI – não estou a falar dos meus amigos, estou a falar de pessoas com quem trabalhava – que não me dizem nada desde então", explicou.