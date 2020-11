Depois de ter sido dispensada da TVI no início de julho, Leonor Poeiras prepara-se para estrear um novo projeto. Na sua conta no Instagram, a apresentadora revelou que vai arrancar com um podcast multiplataformas.

"Levantar Poeira" estreia brevemente e o convidado do primeiro episódio será o artista Ney Matogrosso, revelou a apresentadora na sua conta no Instagram.

Nas redes sociais, os seguidores têm apoiado Leonor Poeiras no seu novo projeto. Muitos dos fãs lamentam a sua saída da TVI e têm pedido a Cristina Ferreira o regresso da apresentadora à estação de Queluz de Baixo.

Em julho, Leonor Poeiras explicou que foi despedida do canal. "Acabei por ser dispensada, despedida da TVI. Não tinha contrato... como sou despedida se não tenho contrato? É verdade. Não tendo contrato, ainda assim trabalhei em regime de exclusividade", contou, revelando que Nuno Santos, diretor de programas da TVI, lhe disse que era "livre para procurar trabalho".