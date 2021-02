O FC Porto recebe esta quarta-feira, dia 17 de fevereiro, a Juventus, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol. A partida entre os azuis e brancos e a equipa de Cristiano Ronaldo poderá ser vista na TVI.

A emissão especial arranca às 20h00 na estação de Queluz de Baixo. No final do jogo a contar para a Liga dos Campeões, a TVI24 vai contar com um espaço de análise à partida.

FC Porto e Juventus jogam a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, num encontro que será dirigido pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.

À mesma hora, Sevilha e Borussia Dortmund também se defrontam na primeira mão dos oitavos de final, na Andaluzia.