Após os prémios dos festivais e e a passagem pelos cinemas no outono de 2020, "Listen" vai ser finalmente transmitido em sinal aberto.

O filme de Ana Rocha de Sousa com Lúcia Moniz e Ruben Garcia nos papéis principais vai estrear na RTP1 esta sexta-feira, 7 de janeiro, às 23h00.

"Listen" é a primeira longa-metragem de ficção realizado pela atriz Ana Rocha de Sousa, um drama familiar inspirado em factos reais, sobre uma família de emigrantes portugueses em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos.

A narrativa acompanha os esforços da família em provar que as suspeitas são infundadas, perante o sistema social e judicial britânicos.

Com coprodução luso-britânica, o filme foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles.

Ana Rocha de Sousa conquistou vários prémios em 2020 no Festival de Cinema de Veneza, onde teve estreia, dois dos quais com particular relevância: o Leão do Futuro, para uma primeira obra, e o prémio especial do júri da competição "Horizontes".

Em setembro de 2021, "Listen" conquistou cinco Sophia, os prémios da Academia Portuguesa de Cinema, nomeadamente o de Melhor Filme, de Melhor Realização e de Melhor Atriz, para Lúcia Moniz.

O filme foi ainda a primeira candidatura portuguesa da Academia Portuguesa para o Óscar de Melhor Filme Internacional, mas foi rejeitado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood (AMPAS) por não cumprir o critério de elegibilidade que obriga a que pelo menos 50% do filme candidato seja falado em língua não-inglesa.