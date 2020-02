Na emissão especial deste domingo de "Pesadelo na Cozinha", Ljubomir Stanisic recordou alguns dos episódios mais marcantes do programa. "Em 'Pesadelo na Cozinha', o chef não consegue esquecer algumas das cozinhas que mais o chocaram pela falta de higiene, inclusive do restaurante Canelas que acabou por ser fechado na altura pela ASAE", explica a produção.

"Há muitas cozinhas que me chocaram, sem dúvida", frisou o chef, recordando a sua passagem pelo restaurante Canela, em Lisboa, que foi fechado pela ASAE. "O Canela ensinou-me muito, ensinou-me a rir com a maior paródia critico-saudável que eu vi na vida.

"[Nos outros restaurantes], os títulos cor de rosa são 'Ljubomir morre, ameaça proprietário'. No Canela é 'Ljubomir fecha o Canela, leva o senhor à falência, deixa o Canela no hospital... coitado do Canela'. Já deve ter posto meia cidade de Lisboa no hospital (...) e fui eu que magoei o senhor?", sublinhou.

"Podia ser uma nova dieta, as dietas estão na moda. 'Queres emagrecer? Ai eu queria uns oito kg, são três dias no Canela", gracejou o chef.